رجل يذبح والده الثمانيني بطريقة وحشية لرغبته في الزواج مرة أخرى

المصدر: إعداد: سمير سعيد

وقع حادث وصفته الصحافة الهندية بـ"مروع" في مدينة راجوروناغار مساء الخميس الماضي، حيث قتل رجل يبلغ من العمر 47 عامًا والده البالغ من العمر 80 عامًا بوحشية عندما علم أنه سجل اسمه في مكتب الزواج بنية الزواج من جديد.

بعد ارتكاب الجريمة، سار المتهم، الذي يُدعى شيخار بورهاد، إلى مركز شرطة راجورو لتسليم نفسه والاعتراف بجريمته.

ووفقاً لموقه "إنديا" اعترف شيخار خلال التحقيق معه أنه فقد أعصابه بعد أن علم أن والده يريد الزواج مرة أخرى، ودفع أموالاً تحضيراً لذلك، ما جعله غاضبًا، وقتل والده بوحشية.

واعترف المتهم بجريمته ، قائلاً إنه هاجم والده أولاً بسكين لقطع رقبته، ثم حصل على حجر طحن البهارات وهشم رأس والده بضربه بعنف بشكل متكرر حتى فارق والده الحياة.

لاحقًا ، حاول قطع رأس والده بسكين المطبخ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news