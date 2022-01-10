عارضة أزياء تونسية: كريستيانو رونالدو راسلني على "واتساب" عدة مرات وكنت أتجاهله ! فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت عارضة الأزياء التونسية حنان العش سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها، أن نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو أراد إقامة علاقة عاطفية معها.

وجاء ذلك خلال تصريحات لها في برنامج تلفزيوني على قناة الحوار التونسية، زعمت فيها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أرسل لها عديد الرسائل على تطبيق "واتساب" في عام 2018، لكنها رفضت إجابته.

مضيفة أن رونالدو أرسل لها رسائل على "انستغرام" بعد أن رآها وأعجب بها، مشددة على أنه حصل على رقم هاتفها من صديق واتصل بها.

وأكدت أن سبب عدم الحديث مسبقا عن الأمر، هو خوفها من أن يرسل النجم البرتغالي محاميه ومقاضاتها بسبب تصريحاتها عن حياته الشخصية.

وتعامل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات العش بسخربة ولم يأخذوها على محمل الجد، فيما اعتبر البعض الآخر أن العش تبحث عن الأضواء وإثارة الجدل، حسب موقع "روسيا اليوم".

عارضة الازياء التونسية حنان العش : كريستيانو رونالدو أُعجب بي من أول نظرة ولكني رفضت التواصل معه من أجل عدم هدم عائلته .. pic.twitter.com/HKllPHpahM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 10, 2022

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