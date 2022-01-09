انتقامًا منه لتركه العمل.. موظف يتلقى راتبه 90 ألف عملة معدنية تزن ربع طن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد مالك محل لتصليح السيارات في ولاية جورجيا الأمريكية، بسبب انتقامه من أحد العمال لديه بطريقة غريبة.

وقام مالك الورشة “مايلز ووكر”، بمنح أحد العمال راتبه الأخير المقدر بـ 915 دولارًا على شكل 90 ألف عملة معدنية مغطاة بزيت السيارات، انتقامًا منه عقب استقالته. وتسعى وزارة العدل في القضية إلى الحصول على 36 ألف دولار كتعويض، وذلك بدعوى انتهاك قوانين حظر الانتقام والعمل الإضافي من قبل المالك.

وأوضح الموظف الذي يُدعى “أندرياس فلاتن” أن “ووكر” قد أعطاه آخر راتب له على هيئة “بنسات” مغطاة بزيوت السيارات، إلى جانب ورقة مكتوب فيها عبارات مسيئة له. وأشار إلى أنه تلقى من “ووكر” حوالي 91 ألف بنس، بمعدل 2.5 جرام لكل منها بإجمالي قد يصل إلى 225 كيلوجرامًا، أي قرابة ربع طن.

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