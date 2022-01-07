كلب يستدعي الشرطة لإنقاذ صاحبه .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت السلطات الأميركية إنّه تم العثور على كلب على طريق سريع في نيو هامبشاير قاد الشرطة إلى صاحبه الذي تعرّض لحادث سير مميت بعد اصطدامه بشاحنة صغيرة.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإنّ شرطة ولاية نيو هامبشاير ظنّت أنّ الكلب الذي يُقدّر أنّه من نوع شيبرد ألماني ويُدعى تينسلي، قد فُقد على الطريق السريع.

وأضافت إنه عندما اقترب أحد أفراد الشرطة منه، انطلق شمالاً على الطريق السريع، فتبعه رجال الشرطة وعثروا على شاحنة محطمة انقلبت بالقرب من الطريق.

وعلى الأثر، نُقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى محلي. فيما لم يُصب الكلب بأذى وأُطلق عليه لقب "البطل".

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