السعودية: سرقة 14 مليون ريال في هجوم مسلح على سيارة لنقل الأموال والشرطة تقبض على الجناة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قبضت الشرطة السعودية على الأشخاص الذين قاموا بالإستيلاء على مبلغ مالي كبير من سيارة نقل أموال خلال هجوم مسلح عليها في الرياض.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، اليوم الخميس، عن استرداد 14.319.790 ريالا مسروقة ومخبأة في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطو مسلح وقعت على سيارة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال.

وتم تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين سعوديين، ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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