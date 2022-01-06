رحيل الفنانة المصرية مها أبو عوف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفيت فجر اليوم الخميس، الفنانة المصرية مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بإلتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.

يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر الماضية، من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

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