سعودي يتحرش بامرأة تقود سيارة على أحد الطُرق.. و"المرور" يتدخل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعرضت امرأة سعودية تقود مركبة إلى التحرش بها وتعريض حياتها للخطر، على أحد الطُرق العامة بجدة، من جانب قائد مركبة أخرى.

وتقدمت المرأة بشكوى إلى "المرور" من خلال نشر الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وتوجيه الشكوى لحساب "المرور السعودي"، حيث قالت: "هذا الشخص سبب لي رعب صدمني ويضايقني في إحدى طرق جدة".

ويظهر الفيديو قيام قائد المركبة بمخالفة قواعد القيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر، وهو ما تفاعل معه حساب "المرور"، مطالبًا المرأة بالتواصل معه على الخاص من أجل البلاغ.

ولم تمر ساعات حتى أعلن "المرور" ضبط المركبة وقائدها، وعلق بالقول :"نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

وحظى تفاعل "المرور" وسرعة تحركه لضبط قائد المركبة المتهور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news