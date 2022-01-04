دور عبادة ومغاسل للموتى ونعش.. سرقات «غريبة» في لبنان (صور)

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

تشعد العديد من المناطق اللبنانية، حوادث سرقة "غريبة" من نوعها، وسط أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخ البلاد، وتناولت وسائل إعلام محلية تنامي ظاهرة سرقات غير تقليدية ولم تكن معروفة سابقا.

وأفاد موقع «لبنان 24» بإقدام مجهولين على سرقة أضواء الحمامات من داخل أحد المساجد في وسط منطقة القبة، وفروا الى جهة مجهولة، مشيرا إلى أنه تمت سرقة مولد مياه وقطع من إحدى السيارات في منطقة القلمون.

ولفت الموقع إلى أنتشار ظاهرة سرقة اجزاء من السيارات المتوقفة في الشوارع، مثل مساحات الزجاج، المرايا الجانبية، كما اقدم مجهولين على سرقة إطار إحدى السيارات عند مفترق بلدة كوشا، وقاموا برفع السيارة ووضع خشبة صغيرة تحتها ثم عمدوا إلى سرقة الإطارات ولاذوا بعدها بالفرار.

وكان عدد من رواد وصفحات موقع التواصل الاجتماعي في لبنان، قد تداولوا خبرا عن سرقة عدد من مغاسل الموتى منها مغسل للموتى بإحدى البلدات البقاعية، في حين شهدت بلدة الطيري في وقت سابق، محاولة لسرقة نعش/ حمالة للموتى، بينما لاذ السارقون بالفرار فور قدوم أحد أبناء البلدة إلى المكان، وعثر على النعش قرب الجبانة، إذ أن النعش مصنوع من الألمنيوم ويستهدفه السارق بهدف بيعه وكسب ثمنه.

وكانت عدد من الشوراع قد شهرت سرقة اغطيبة فوهات الصرف الصحي المعدنية، كما وقعت حادثة الاسبوع الماضي سرق فيها " درابزون" الواجه البحرية المعدني

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