العثورعلى رضيع أنجبته امه ورمته في سلة مهملات حمام طائرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر موظفو مطار في موريشيوس على مولود، تُرك في صندوق القمامة في حمام إحدى الطائرات.

وألقت السلطات القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عاما من مدغشقر، يشتبه في أنها وضعت مولودها على متن الرحلة.

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» هبطت الطائرة التابعة لشركة طيران موريشيوس، قادمة من مدغشقر، في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في الأول من يناير الجاري.

وعثر موظفو المطار على الرضيع بينما كانوا يقومون بفحص جمركي روتيني للطائرة.

ولاحظ الموظفون وجود مناشف ملطخة بالدماء في حمام الطائرة، وهرعوا بالطفل إلى مستشفى عام لتلقي العلاج. واستجوبت شرطة المطار جميع ركاب الطائرة.

وأُخضعت المرأة المشتبه في كونها والدة الطفل، والتي أنكرت في البداية أن يكون ابنها، لفحص طبي أكد أنها ولدت للتو. ونقلت السلطات المرأة إلى مستشفى، حيث تخضع لمراقبة الشرطة.

ويذكر أنها والطفل فيحالة صحية جيدة، ومن المقرر أن يتم استجواب المرأة، التي وصلت إلى موريشيوس للعمل لمدة عامين، بعد خروجها من المستشفى، وتوجيه اتهام لها بالتخلي عن مولود جديد.

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