إعصار قمعي يضرب شمال شرق حائل (فيديو)

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، إعصار قمعي يضرب شمال شرق حائل بالمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك تزامنا مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، يشمل أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.



السعودية| "إعصار قمعي شمال شرق حايل صباح اليوم سبحان الله"

منقول عبر: برق_الجهمه pic.twitter.com/44sPKqd9y7 — شِـتاءُ عُـمٰان| winter (@oman_winter) January 2, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news