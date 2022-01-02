تعرَّف على أكثر 10 بلدان إشتهرت بوسامة رجالها !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كل دول العالم تقريبا لديها ما تشتهر به ويميزها عن الدول الأخرى، وبالإضافة إلى الأشياء التي تشتهر بها كل دولة من دول العالم فهناك أيضا مجموعة من الدول تشتهر عن سواها بشيء ما مميز ومنها مجموعة الدول الأوروبية التي تشتهر بكونها الأكثر ثراء حول العالم، ومجموعة الدول التي تشتهر بأنها موطن للرجال الأكثر وسامة حول العالم ومثل إيطاليا، إسبانيا وبريطانيا وغيرها، تعالوا معنا لنتعرف على الدول التي اشتهرت بوسامة الرجال فيها:

1-إيطاليا:

الرجال الإيطاليون اشتهروا حول العالم بملامحهم الوسيمة وشعرهم الأسود الداكن وبشرتهم البرونزية المميزة لمنطقة شعوب البحر المتوسط والأهم من ذلك حس الأناقة المميز الذي يتمتعون به والذي جعلهم من ضمن الأكثر أناقة حول العالم، وذلك ليس من الغريب أن نجد الكثير من النجوم من ذوي الأصول الإيطالية الذين اشتهروا بملامحهم الوسيمة.

2-إسبانيا:

وهي من الدول الرائعة الأخرى التي تعد موطناً للرجال الوسيمين من ذوي الشعر الأسود الداكن والعينين السوداوين الجميلتين، وبالإضافة إلى الوسامة فإن الرجال في إسبانيا يشتهرون بطبيعتهم الودودة المرحة والمنفتحة على الآخرين ويشتهرون أيضا بحبهم الكبير للرياضة وخاصة رياضة كرة القدم ورياضة ترويض الثيران.

3-بريطانيا:

هي موطن للرجال الوسيمين من أصحاب عظام الفك الواضحة والأنف المستقيم، وفيها ستجد الرجال الوسيمين من ذوي الشعر الأسود والعيون الملونة أو من ذوي الشعر الأشقر وحتى من ذوى الشعر الأحمر وأهم ما يميز الرجال البريطانيين هو أنهم مهذبون للغاية خاصة اتجاه النساء كما أنهم يحرصون على التأنق والظهور بمظهر أنيق بدرجة لا بأس بها.

4-أستراليا:

الرجال فيه أستراليا يشتهرون بشعرهم الأشقر-وأحيانا الأسود-وبشرتهم البرونزية وجسدهم الرياضي، وهم يشتهرون بممارستهم لمجموعة متنوعة من الرياضيات مثل الكريكيت، والرياضات الشاطئية والعديد من الرياضات الأخرى التي تمارس في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس وهذا غالبا هو السر وراء أجسادهم الرياضية وبشرتهم البرونزية.

5-جنوب أفريقيا:

في جنوب أفريقيا ستجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الرجال الوسيمين من ذوي الأصول الأوروبية ومن ذوي الأصول الأفريقية وأهم ما يميزهم بالإضافة إلى ملامحهم الوسيمة هو تمتعهم بشخصية قوية تميل إلى الحزم بالإضافة بالطبع إلى إجادة معظمهم لعدد لا بأس به من اللغات بالإضافة إلى اللهجات القبلية المحلية وكذلك اللغة الفرنسية.

6-ألمانيا:

وهي موطن آخر للرجال الوسيمين حول العالم وفيها ستجد أن معظم الرجال من ذوي البشرة الشاحبة والشعر الأشقر ومعظمهم أيضا لديه حس جيد للغاية في الموضة ويجيد التأنق واختيار الملابس، بالإضافة إلى ذلك فأن الرجال الألمان مهذبون للغاية والمستوى التعليمي لديهم مرتفع للغاية كما أن طبيعتهم الشخصية تميل إلى الهدوء والرصانة.

7-اليابان:

الحقيقة أن الكثير من الرجال في اليابان يهتمون كثيرا بمظهرهم وتقاليع الموضة والجمال لدرجة الهوس ولذلك ستجد أن عارضي الأزياء اليابانيين هم من ضمن أشهر عارضي الأزياء الرجال في العالم، وهناك أيضا الكثير من الممثلين اليابانيين ممن وصلن شهرتهم إلى العالمية والذين اشتهروا بموهبتهم وملامحهم الوسيمة، والرجال في اليابان يتميزون بملامح وجههم الأسيوية الوسيمة وشعرهم الأسود الجميل وأجسادهم الرياضية التي تميل إلى النحافة بفضل حرصهم على ممارسة الرياضية واتباعهم لحميات غذائية صحية.

8-الولايات المتحدة الأمريكية:

إذا أردت أن تعرفي كيف يبدو الرجال الوسيمون في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنك النظر إلى نجوم هوليوود من الرجال والرياضيين الأمريكيين وخاصة لاعبي كرة السلة. الرجال الأمريكيون يشبهونهم تماما من حيث الوسامة ومن حيث طبيعتهم المنفتحة على الحياة والمحبة للمغامرة.

9-فرنسا:

في فرنسا لن تجدي فقط رجالا وسيمين ذوي أشعر أسود جميل وبشرة بيضاء بل ستجدي أيضا رجالا يوصفون بأنهم الأكثر رومانسية في جميع أنحاء العالم وهم يتمتعون أيضا بحس أناقة مميز للغاية حتى أنهم من ضمن الأكثر أناقة في العالم إن لم يكونوا الأكثر أناقة على الإطلاق.

10-كوبا:

الدول اللاتينية تشتهر بأنها موطن للرجال الوسيمين من ذوي البشرة السمراء والشعر الأسود حالك السواد والعينين السوداوين الجميلتين والطبيعة الشخصية المحبة للحياة والتي تحمل الكثير من المشاعر القوية ودولة كوبا ليست بالاستثناء فالرجال فيها يحملون الطابع المميز للرجال اللاتينيين بالإضافة إلى ذلك فهم يشتهرون بحبهم للرقص ولديهم رقصات شهيرة خاصة بهم أشهرها رقصة السلسا ومن المعروف أن أشهر الراقصين المحترفين حول العالم معظمهم من ذوي الأصول اللاتينية.

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