قتلت صديقها بالسيف لتخليصه من «الأرواح».. الابتسامة لاتفارق وجهها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت شرطة ولاية ميسوري الأميركية، القبض على امرأة متهمة بقتل صديقها بالسيف. واستجابت الشرطة لمكالمة طوارئ حول نشاط مشبوه في أحد المنازل. ووفقاً للشرطة، تم العثور على هاريسون فوستر البالغ من العمر 34 عاماً متوفياً في قبو المنزل مع عدة طعنات.

وجاءت مكالمة الطوارئ من المشتبه بها، بريتاني ويلسون (23 عاما)، التي قالت إنها طعنت صديقها بالسيف. وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على السيف في الحديقة الأمامية للمنزل، وقالت إن ملابس ويلسون كانت مغطاة بالدماء.

وقالت المتهمة للشرطة إنها تعتقد بأن «الأرواح» تسكن في جسد صديقها في الأشهر الأخيرة، وأضافت أنها طعنته حتى يتخلص من هذه «الأرواح».

ونشرت إدارة شرطة كيب جيراردو على صفحة الفيسبوك الخاصة بها صورة للمتهمة والابتسامة لاتفارق وجهها خلال التحقيق في غرفة الحجز، أثارت موجة من الغضب.

وعلى الفور، انتشرت مئات التعليقات الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، للتحذير من المخدرات مع تركيز على «الابتسامة الشريرة» للمتهمة.

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