حفل زفاف أردني على «فيس بوك» و«النقوط» تحويل إلى الحساب المصرفي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تفاعل الشارع الاردني مع خطوة مميزة أقدم عليها عروسان وجدا صعوبة في تنظيم حفل زفاف تقليدي. و مع الإجراءات الاحترازية، التي تفرض جرعتي لقاح "كورونا"، وفحص سلبي مدته 48 ساعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إقامة الأعراس ، قاما باتخاذ قرار إقامة حفل زفاف «افتراضي» عبر خاصية البث المباشرعلى موقع «فيسبوك».

وبحسب عدد من الصحف المحلية قال العروسان إن تكاليف حفل الزفاف الكبيرة بالإضافة للحالة الوبائية، جعل الأمر معقدا ومكلفا، لذا قررا توفير الوقت والمال، وإقامة حفل زفافهما في منزلهما، وبثه عبر خاصية البث المباشر على فيسبوك. وشارك الأصدقاء والاهل فرحة العروسين، اللذان نشرا كذلك رقم حساب لتلقي «النقوط».

ومنذ بدء جائحة كورونا، استغل عدد كبير من الشباب المقبلين على الزواج قرار الحكومة بإغلاق قاعات الأفراح، وأقاموا احتفالات بسيطة، في محاوله منهم لتوفير المال مع الارتفاع الكبير لتكاليف الاحتفالات.

وعلى الرغم من إعادة افتتاح صالات الأفراح قبل 5 أشهر، إلا أن الإقبال على الصالات لا يزال ضعيفا وسط تخوفات من الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجل الأسبوع الأول من هذا الشهر نحو 35 ألف إصابة، وهو أعلى رقم سجل في عدد الإصابات في الأردن.

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