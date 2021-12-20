صفقة «تاريخية» لتأجير إبل في السعودية.. 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهدت المملكة العربية السعودية، إبرام أكبر صفقة في عالم الإبل، حيث تم إتمام صفقة تأجير لمدة 48 ساعة مقابل 20 مليون ريال سعودي (ما يعادل أكثر من 5 مليون و300 ألف دولار).

ووثق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في «تويتر»، جلسه إبرام الصفقة أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: ‏«اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في عالم الإبل، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس».

ونقلت صحيفة «سبق» عن حثلين قوله: «‏لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عوده».

وفي وقت سابق، استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، بعدما اكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها. في عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.

اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🇸🇦🇰🇼 pic.twitter.com/hme9BRbeF5 — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) December 19, 2021

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