وفاة 30 فتى أثناء طقوس الختان بجنوب إفريقيا

المصدر: جوهانسبرج - د ب أ

توفي ما لا يقل عن 30 فتى في إقليم "ايسترن كيب" في جنوب أفريقيا ونقل 80 إلى المستشفيات خلال موسم الختان التقليدى والطقوس المرتبطة به، حسبما قال مجلس الزعماء التقليديين اليوم الأحد.

وفي حديث إلى محطة "اي ان سي اي" المحلية، قال المسؤول نكوسي لانجا مافوسو: "لقد فقدنا نحو 30 صبيا.. لقد ماتوا بسبب الجفاف وتسمم الدم وعدم تضميد الجروح بشكل صحيح".

وقد اقتربت البلاد من نصف موسم "أولوالوكو" والذي يشهد خضوع آلاف الأولاد من عمر 16 عاما للختان التقليدي والطقوس المرتبطة به والتي تشير إلى الانتقال من الطفولة إلى البلوغ.

وبعد الختان الذي يقوم به جراح تقليدي، يتوقع أن يقضي الصبية فترة من العزلة في الأدغال الريفية. وقال مافوسو إن الكثير من الصبية لا يتلقون الرعاية المناسبة.

وقال زولاني مكيفا الأمين العام لمؤتمر الزعماء التقليديين في جنوب إفريقيا، ، لـمحطة "إي إن سي ايه" إنه يجب القيام بإجراء جذري لوقف هذه الوفيات غير الضرورية التي تحدث كل عام.

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