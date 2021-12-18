رافعة تقتل 3 أشخاص في إيطاليا.. سقطت بهم في موقع بناء

المصدر: روما - أ ف ب

قتل ثلاثة عمال في تورينو شمال إيطاليا إثر سقوط رافعة كانوا يستقلونها في موقع بناء، وأصيب شخصان في شارع مجاور، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وأظهرت صور منشورة على الحساب الرسمي لإدارة الإطفاء على تويتر رافعة كبيرة زرقاء انقلبت في شارع يفصل بين مبنيين من ستة طوابق.

وأصيب جراء الحادث شخصان أحدهما في الشارع والآخر في سيارة.

ونقلت وكالة أنباء "انسا" الإيطالية عن عامل بناء قوله: "بالأمس كان هناك طابور في مكتب البريد هنا وعند محطة الحافلات على بعد أمتار قليلة. كانت لتكون مجزرة".

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