مشروبات كحولية وكوكايين.. تفاصيل إحالة كريم الهواري في قضية قتل 4 طلاب في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت الصحف المصرية تفاصيل أمر إحالة كريم محمد الهواري نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، في القضية المتهم فيها بقتل 4 شباب عن طريق اصطدام سيارته بهم وتعاطيه المخدرات والمشروبات الكحولية خلال قيادته للسيارة أثناء وقوع الحادث.

وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021 جنايات ثان الشيخ زايد وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

والمتهم في القضية هو كريم محمد تقي الدين الهواري - 30 سنة، يعمل عضو مجلس إدارة شركة هايبر العاشر للتجارة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة أنه في يوم 10 ديسمبر 2021 أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الكوكايين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتسبب المتهم خطأ في حادث الشيخ زايد بموت المجني عليهم يوسف محمد العباسي شعبان، وعبدالله محمد حسانين خلاف، وعمر حمدي خليل توفيق، وسعيد حسن شلبي المتولي، حال كون المجني عليهم من الثاني للرابع أطفال.

بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، فقاد المركبة، بسرعة هائلة تجاوز المقررة قانونا حال قيادته تحت تأثير وطأة تعاطيه المادة المخدة المبينة ببند الاتهام السابق الكوكايين، وأخرى مسكرة خمور.

كما وجهت إلى المتهم تهمة قيادة المركبة، تحت تأثير مخدر الكوكايين، ومسكر مادة كحولية، وترتب على ذلك وفاة المجني عليهم المذكورين في الاتهام السابق.

ووجهت له أيضا قيادة ذات المركبة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونا.

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