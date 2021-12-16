الهند.. شقيق يتزوج أخته ليحصل زوراً على منحة زواج أقل من 1000 دولار

المصدر: إعداد: سمير سعيد

يجرب الناس في جميع أنحاء الهند جميع أنواع الحيل للاستفادة من المخططات الحكومية.

ومع ذلك، في حادثة غريبة، تزوج رجل من أخته في حفل زواج جماعي للحصول على المال من مشروع حكومي لدعم المتزوجين حديثاً، الذي يتم بموجبه تنظيم حفلات الزفاف من قبل إدارة الرعاية الاجتماعية.

وبموجب مخطط الزفاف الجماعي، تمنح حكومة الولاية 35000 روبية (459 دولار أميركي) لكل زوجين بصرف النظر عن الهدايا المنزلية الممنوحة لهم.

ووفقًا لتفاصيل المخطط، يتم إيداع 20000 روبية (262 دولار) في الحساب المصرفي للعرائس ويتم أيضًا تقديم هدايا بقيمة 10000 روبية (131 دولار).

تم الزواج في تندلا في منطقة فيروز آباد في 11 ديسمبر ضمن زفاف جماعي ضم 51 زوجاً، لتنكشف الفضيحة عندما حدد القرويون المحليون الزوجين على أنهما أخ وأخت، بعد أن بدأ تداول مقاطع الفيديو والصور للعرس الجماعي، حيث تعرف القرويون على أحد الأزواج الذين تزوجوا، على أنه شقيق وأخت.

وأعلنت السلطات الهندية أنها ستتخذ إجراءات ضد الزوجين المزعومين.

كما تم تسجيل تقرير معلومات أمنية ضد الأخ الذي يتم التحقق من هويته حاليًا، فيما تمت مصادرة الأدوات المنزلية التي تم توفيرها "للزوجين" بموجب مشروع العرس الجماعي.

وفي حادثة مماثلة العام الماضي، تزوج رجل بنجابي من أخته ليأخذها إلى أستراليا. والجدير بالذكر أن مانبريت سينغ، الذي ينتمي إلى قرية في باتيندا، قد ذهب إلى أستراليا واستقر هناك منذ عام 2012.

وأرادت شقيقته أمانديب كور أيضًا الذهاب إلى أستراليا، ولكن تم رفض تأشيرتها عدة مرات. لذا قام الثنائي الأخ والأخت سينغ برسم خطة ماكرة لزواج مزيف حتى تتمكن الأخت من الهجرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news