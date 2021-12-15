حوت أحدب يثير الاعجاب «بعيني إنسان».. «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار فيديو لحوت أحدب عملاق، إهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي في العالم، حيث يقترب الحوت من عدسة كاميرا أحد المصورين ويحدق بها بعينين بدتا كعين الإنسان، وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين الدهشة والاهتمام بهذا الكائن الفريد.

ويعد الحوت الأحدب، من أكثر الحيوانات البحرية تميزا بالحدبة البارزة على ظهره التي تفسر سبب تسميته.

ويظهر الفيديو أيضا زعانف الحوت التي تنمو عليها الفطريات والطحالب، خلال خروجه إلى سطح المياه ليتنفس الهواء.

يستوطن الحوت الأحدب المياه العميقة القريبة من السواحل ويوجد في كل بحار العالم تقريباً، وهو موجود في جميع المحيطات، ويمتد في نطاق واسع على الحافة الجليدية في أنتاركتيكا، ولا يعيش في شرق البحر الأبيض المتوسط أو بحر البلطيق.

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