الدورة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق تنطلق اليوم بأجواء احتفالية مميزة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق الدورة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق، اليوم، لتنشر أجواء الفرحة والبهجة في مختلف أنحاء المدينة، فيما سيقام حفل افتتاحي رائع في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، يحييه كل من النجمة بلقيس فتحي، والنجم محمد حماقي.

ويشكل حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق تجربة فريدة من نوعها لسكان وزوار دبي من الحفلة الموسيقية المباشرة، وعروض الإسقاطات الضوئية المذهلة على برج خليفة والنافورة الراقصة، إضافة إلى الفقرات الاستعراضية، وغيرها الكثير من الفعاليات المصاحبة لعرض الافتتاح الكبير.

وعلى امتداد 47 يوماً، يقدم مهرجان دبي للتسوق، أحد أكبر وأطول مهرجانات التسوق استمرارية في العالم، لضيوفه الكثير من تجارب التسوّق المذهلة التي توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، إضافة إلى العروض الترويجية، والجوائز القيمة، والفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية، وتجارب الطعام، والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة.

وستشهد مدينة دبي ومختلف مواقعها مجموعة فريدة ومتنوعة من الحفلات والعروض الترفيهية والفعاليات الرائعة التي تناسب الكبار والصغار، بما في ذلك احتفالية Love Actually الخاصة، التي ستقام في Zero Gravity، وعرض سنو وايت والأقزام السبعة على مسرح مول الإمارات، والعرض المسرحي علاء الدين على مسرح سفينة كوين إليزابيث 2، وكذلك عرض أوبرا الوصل، وجوزيف تواضروس في دبي أوبرا، واستعراض Don Moen Live الحي في كوكاكولا أرينا، ولافتر فاكتوري، وعرض فيلم House of Gucci في سينما عقيل، إضافة إلى عرض أسبوع الموضة 2021 في آي إم جي عالم من المغامرات، ومعرض برشلونة الذي يستضيفه دبي فستيفال سيتي مول.

ويشهد جمهور المهرجان النسخة الثانية من عروض الدرون الضوئية DSF Drone Light Show، الذي سيقام في جزيرة بلوواترز، بالقرب من ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدانس وعين دبي، أحدث الوجهات التي افتتحت أخيراً. حيث يمكن مشاهدة العرض في الساعة 7:00 مساءً، و9:30 مساءً يومياً، والذي يعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم الأحداث التي لا يمكن تفويتها هذا الموسم.

ويصاحب العرض مجموعة من أشهر الأغانٍي، منها «يا سلام يا دبي» لراشد الماجد وريد وان، والأغنية الرسمية لـ«إكسبو 2020 دبي»، «هذا وقتنا» للفنانين حسين الجسمي والماس وميسا قرعة؛ و«تيتانيوم» للدي جي ديفيد جيتا، بصحبة النجمة العالمي سيا، كما يصاحب العرض استعراض ساحر، يحكي قصة ماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها بالاستعانة بتقنيات الواقع المعزز.

وإذا لم يكن ذلك كافياً، فإن عروض الألعاب النارية الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق تحقق عودة مذهلة لتنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الخميس 16 ديسمبر في كل من دبي فستيفال سيتي مول، والسيف، وخور دبي، وبرواز دبي ولامير. وستستمر عروض الألعاب النارية اليومية، التي تقيمها مجموعة الزرعوني خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، وستستمر في دبي فستيفال سيتي حتى 22 ديسمبر. للمزيد من المعلومات حول الأوقات والأماكن، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mydsf.ae.

ويشكل افتتاح مهرجان دبي للتسوق بداية رائعة لموسم جديد من التسوق والمرح والصفقات الرائعة على مستوى المدينة بأكملها، خصوصاً مع عروض الإقامة الفندقية، والفعاليات المتنقلة لعلامات تجارية عالمية، كما يمكن خلال المهرجان الفوز بالعديد من الجوائز خلال سحوبات إنفينيتي الكبرى، وسحوبات نيسان الكبرى، وسحوبات على جوائز قيّمة من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ومراكز التسوق في دبي.

• حفل افتتاحي في حديقة البرج وسط مدينة دبي تحييه الفنانة بلقيس والفنان محمد حماقي.

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