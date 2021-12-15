«إكسبوجر» الشارقة يُطلق معرضاً دولياً دائماً للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق المعرض الدولي الدائم للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة (Gallery X)، الذي كان إحدى المبادرات المبتكرة في الدورة الخامسة من (إكسبوجر) 2021.

ويستضيف المعرض، الذي يفتتح أبوابه بدءاً من 20 ديسمبر الجاري في مسرح المجاز بالشارقة، كل شهر، مجموعة من أبرز الأعمال الفوتوغرافية لكبار المصورين الإماراتيين والعرب والأجانب، لمنح الجمهور فرصة الاطلاع على صور استثنائية التقطها محترفون من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم المعرض (Gallery X) فضاءً إبداعياً وفنياً متكاملاً، حيث ينظم بشكل دوري سلسلة ورش عمل لهواة التصوير والمحترفين يقدمها نخبة من كبار المصورين في العالم، ويضم مقهى مفتوحاً للزوار، ويخصص منطقة للقراء تتيح المجال لبناء مجتمع من المصورين والمهتمين بالفنون البصرية في بيئة تفاعلية واحدة. يفتتح معروضاته بأعمال الإيطالي فرانشيسكو زيزولا والبريطاني أنتوني لامب.

ويفتتح (Gallery X) أعماله بعرض مجموعة من أعمال المصور الإيطالي الحاصل على جوائز عدة عالمية فرانشيسكو زيزولا، والمصور البريطاني أنتوني لامب الذي نشرت صوره في كبرى المجلات والصحف.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي: «نحرص على إضفاء بعد حيوي مستدام على تلقي جماليات فن التصوير الفوتوغرافي من خلال المعرض الدائم، لنبقي الهواة والمحترفين والجمهور بشكل عام على اتصال بفن الصورة على مدار العام، ونمنح عشاق التصوير فرصاً إضافية للتدريب على يد كبار المصورين وأمهر الخبراء في هذا الفن، من خلال الورش التي ستصاحب العروض الشهرية».

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