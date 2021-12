أرادا زفافاً أسطورياً فكانت الكارثة.. فيديو صادم لسقوط عروس وعريس من أرجوحة معلقة في الهواء

إنه موسم الزفاف في الهند، ولا يترك الأزواج في جميع أنحاء البلاد أي تقليعة إلا ويتبعونها حتى يصبح حفل ​​زفافهم لا يُنسى.

وفي هذا السياق رتب عروسان ليكون حفل زفافهم أسطورياً ولا ينسى، إلا أن الزفاف انتهى نهاية مأساوية، حيث سقط العروس والعريس من أرجوحة معلقة في الهواء، وأصيبا.

وفي الفيديو المثير للصدمة، يمكن رؤية العروس والعريس جالسين على منصة بيضاوية رائعة تشبه الأرجوحة لجعل "ليلة الدخلة" تبدو رائعة.

ليس ذلك فحسب، فإن المسرح مضاء بالألعاب النارية بينما يقدم الراقصون في الخلفية عرضًا للرقص للترحيب بالزوجين.

وفجأة يحدث خلالاً فتسقط الأرجوحة بالزوجين على خشبة المسرح من ارتفاع حوالي 12 قدمًا.

وعندما سقط الزوجان، بدأ الناس، بمن فيهم الضيوف وأقارب الزوجين، بالصراخ والركض نحو المسرح.

وأصيب العروس والعريس بجروح طفيفة، فيما أعلنت شركة إدارة الحدث تحملها نتيجة ما حدث على الحادث وقدمت كل المساعدة للزوجين.

وبمجرد تسوية كل شيء في المكان، شرع الزوجان في طقوس زفافهما بعد 30 دقيقة.

