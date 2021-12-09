لحظات مرعبة لنجاة امرأة وأطفالها من الموت تحت عجلات قطار بأندونيسيا (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، لحظة نجاة امرأة وأطفالها من الموت المحقق تحت عجلات قطار، في أندونيسيا.

وكانت البداية عندما حاولت سيدة تقود دراجة نارية بصحبة بنتها وطفلها الصغير، عبور قضبان السكة الحديد، في منطقة لوماجانغ بأندونيسيا، ولكن حدث عطل مفاجئ حسب صحيفة المرصد.

وتعطلت الدراجة على القضبان، وحاولت السيدة التقدم بها للأمام ولكن دون جدوى، فقررت سحبها للخلف بمساعدة أطفالها، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وفشلت المرأة وبنتها في سحب الدراجة، من على القضبان، وقررا التخلي عنها، وتمكنوا من الهرب قبل وصول القطار في آخر لحظة.

من فوائد كاميرا المراقبة ترصد قطار 🚂 يدهس دراجة نارية بعد توقفها علي سكة القطار⁉️🔞

pic.twitter.com/3L1NsT5Vnm — 🇰🇼sahab news سَحابْ نيوز🇰🇼 (@sahabnews1) December 9, 2021

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