34 قتيلاً حصيلة بركان سيميرو في إندونيسيا

المصدر: كورا كوباكون ■ أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة ثوران بركان سيميرو المدمّر في إندونيسيا من 22 إلى 34 قتيلاً، وفق ما أعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث، عبدالمهاري، أمس، في وقت تفقّد فيه رئيس الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا الأضرار. وثار بركان سيميرو الإندونيسي في شرق جزيرة جاوة، السبت، قاذفاً رماداً كثيفاً، وسيلاً من الحمم البركانية، التي اجتاحت عشرات القرى على منحدراته، ما دفع بآلاف من السكان المذعورين إلى الفرار.

وقال عبدالمهاري إن «الحصيلة الأخيرة التي حصلنا عليها في هذه المرحلة هي مقتل 34 شخصاً، وفقدان 17»، بعدما دمّر البركان منازل وسيارات، وغطى شوارع بأكملها بطبقة سميكة من الرماد والأوحال. كما خلّف ثوران البركان عشرات الجرحى، أصيب عدد كبير منهم بحروق. وأُجلي 3700 شخص تقريباً من المنطقة المتضررة.

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