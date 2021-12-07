أخرجوا جثة صديقهم من النعش وأخذوه على دراجة لسبب غريب

هزت حادثة غريبة ومخيفة الرأي العام في الأكوادور، بعد قيام عدد من الشبان، بإخراج جثة صديقهم، لسسبب صادم آلا وهو أخذ صديقهم في مشوار أخير، على دراجة نارية.

وأقدم أصدقاء الشاب المتوفي، إريك سيدينو، على رفع جثة صديقهم المقتول، بعد أن أطلق عليه مهاجمان النار بينما كان في طريقه لحضور جنازة، من نعشه بمقاطعة مانابي بالإكوادور، وأخذوا جثته في جولة وداعية، وفق صحيفة «دايلي ميل».

ويظهر مقطع فيديو المجموعة وهي تضع جثته خلف سائق الدراجة، فيما يجلس صديق آخر خلف الجثة لتثبيتها أثناء الجولة، حيث شوهد حشد كبير أيضا كان قد تجمع لمراقبة هذه الواقعة الغريبة.

وزعمت المجموعة أنها حصلت على إذن من والدي إريك لتوديعه، لكن السلطات وصفت الحادثة بأنها «شاذة ومرفوضة»، بينما لم تعتقل أيا من المشاركين في إخراج جثة الشاب من نعشه.

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