عثرت على خاتم زواجها الذي أضاعته قبل 50 عاما

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بعد خمسين عاما على فقدانه، عثرت سيدة أسكتلندية على خاتم زواجها الذي فقدته، ماعرضها وقتها لمشكلة كبيرة مع زوجها. لطن بعد وفاة زوجها قررة هذه السيدة العثور على الخاتم مهما كلف الامر احتراما لذكرى وفاة زوجها.

وعلى الرغم من كل هذه السنوات ظلت هذه الحادثة عالقة في ذهن السيدة ماك سوين بدونالد، وظل فقدانها للخاتم بعد الزواج بفترة قصيرة "حسرة في قلبها"، ولذلك استعانت بباحث عن الكنوز، وخاصة أنها لاتزال تتذكر جيدا المكان الذي يفترض أنها أضاعته بينما كانت تجمع البطاطا في إحدى المزارع .

وأمضى ماكفي ثلاثة أيام في البحث عن الخاتم في ذات المنطقة التي ذكرت ماك سوين أنها أضاعته فيه، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وبعد عثورها على الخاتم، علقت ماك سوين قائلة: "صدمت لما عثر على خاتمي الذي لا يزال بحالة جيدة. اعتقدت أني لن أجده أبدا".

وأضافت: "كنت اتمنى لو كان زوجي على قيد الحياة، سألبسه دائما إلى جانب الخاتم الذي أهداه لي زوجي الراحل جون عندما أضعته ".

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