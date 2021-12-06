المغرب.. توقيف رجل ذبح شقيقته وابنها القاصر وأصاب آخرين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الأمن المغربية في أغادير الواقعة على 520 كم جنوب العاصمة الرباط من توقيف رجل عمره 46 سنة، أقدم على ذبح شقيقته وابنها وإصابة آخرين.

وأفاد موقع "Rue 20" المغربي بأن قوات الأمن اعتقلته للاشتباه في ضلوعه بالضرب والجرح المفضي للموت الذي كان ضحيته شقيقته وابنها القاصر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه الذي كان في حالة اندفاع قوية وغير طبيعية بسبب شبهة الإدمان على المخدرات، على تعريض شقيقته البالغة من العمر 56 سنة وابنها القاصر لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض مما تسبب في وفاتهما.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه ارتكب هذه الجريمة داخل مسكن العائلة بحي الوفاء بأكادير، كما أصاب خمسة ضحايا آخرين من أفراد عائلته بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة التي يشتبه في ارتباطها بخلافات عائلية.

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