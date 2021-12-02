قتل شقيقته المراهقة فكان رد الاب قاسيا.. جريمة صادمة شمال لبنان

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

صحت مدينة طرابلس شمال لبنان على حادثة مؤلمة، اسفرت عن خسارة رجل عسكري متقاعد إلى اثنين من أولاده خلال لحظات. وسرعان ما انتشر خبر الجريمة وتحولت الى حديث مواقع التواصل للتنديد بها، والتعبير عن الخوف من انتشار السلاح المنفلت بين أيدي شريحة كبيرة من السكان.

وبحسب "سكاي نيوز" وقعت الحادثة في منطقة "المنكوبين" بضواحي مدينة طرابلس شمالي البلاد، عندما قام: "أقدم محمد عبد الناصر إبراهيم (30 عاما) على إطلاق النار على شقيقته "13 عاما"، وهو في حالة سكر، ما أدى الى مقتلها على الفور".

وعلى هول الصدمة، لم يحتمل الاب وهو عسكري متقاعد من الجيش اللبناني، رؤية ابنته قتيلة فما كان منه إلا أن أخذ سلاحه وأطلق النار على ابنه الجاني، ليرديه قتيلا على الفور".

وأشار شاهد عيان أن: "الأسرة من بلدة فنيدق العكارية (شمال)، وهي مؤلفة من 8 أفراد وتسكن منطقة المنكوبين حيث وقعت الجريمة"، موضحا أن "شقيق الوالد إمام مسجد في المنطقة، لكن الابن، الجاني والقتيل في الوقت ذاته، كان يتعاطى الممنوعات".

وأشار شاهد العيان إلى" أن الشاب كان على خلاف دائم مع عائلته، وأنه كان تحت تأثير المخدرات حين أطلق النار على شقيقته الصغرى.ولاحقا نقل جثمانا القتيلين إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وسط انتشار أمني كثيف لف المنطقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" شكا أهالي المنطقة غياب الدولة وسيادة الانفلات الأمني، وقال أحد وجهاء المنطقة: "وقعنا في المحظور وصار الأخ يقتل أخاه، بسبب عدم معاقبة المجرمين وتجار المخدرات".

ودعا السكان المسؤولين لمحاربة ظاهرة المخدرات التي تتفشى بين شريحة كبيرة من الشباب، وكانت سببا رئيسيا، وفق وجهة نظرهم، لهذه الجريمة غير المألوفة في المنطقة.

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