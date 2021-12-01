هيفاء وهبي تنضم لمحبي لعبة "ببجي" وتعلن عن مفاجأة للمستخدمين العرب.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو، عبر خاصية الستوري في حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تلعب "ببجي"، حيث شاركت الجمهور بطريقة عفوية لعبها عبر الهاتف.

وقالت هيفاء وهبي إن اللعبة أصبحت متوفرة باللغة العربية: "ببجي نيو ستيت.. اليوم حابة عرفكم على لعبة كتير حلوة وحماسية وجديدة".

وتابعت: "لعبة كتير حقيقية وقريبة من الواقع.. فيكن تتجسسوا على كل شيء يصير حواليكن باللعبة.. والأحلى من هيك هي باللغة العربية.. إنجوي".

وبعدها أطلت هيفاء، وهي تمارس اللعبة بطريقة عفوية، كما نشرت صورة لها عبر حسابها في "إنستغرام" وعلقت: "لعبة جديدة كتير حلوة وحماسية لكل يلي بيحبوا هالنوع من الألعاب ببجي نيو ستيت باللغة العربية والغرافيكس كتير واقعية".

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