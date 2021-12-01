أردني يلفق تهمة لمنافسه بطريقة لاتخطر على بال «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت خطة نفذها رجل اردني للتخلص من منافس له بينهما عداوة، موجة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انقلبت القصة عليه بعد تمكن الاجهزة الامنية من كشف ملابسات الحادثة.

و ذكرت عدد من الصحف الملحية قيام الأجهزة الأمنية في الأردن بتوقيف مواطن بعد تنفيذه خطة للإيقاع بغريمه وتلفيق تهمة له لزجه بالسجن، وذلك بعد تداول فيديو لمركبة فارهة يخرج أحد الأشخاص من فتحتها ويطلق الرصاص من سلاح "كلاشينكوف"، ولكن سرعان ما ضبطت الأجهزة الأمنية المركبة التي ظهرت في الفيديو.

وسرعان ما تبيّن أن صاحب المركبة اشترى مركبة مشابهة لتلك التي يمتلكها غريمه، وزور لوحة الأرقام وأطلق النار، وجعل أحدهم يصور الحادثة بقصد الإيقاع بصاحب المركبة الحقيقية.

لكن الحيلة لم تنطلِ طويلاً، وخلال ساعات قصيرة من انتشار الفيديو كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن أن التحقيقات بيّنت وجود تلاعب بلوحة أرقام المركبة.

وأضاف أن هناك من زوّر لوحة الأرقام ووضعها على مركبة مشابهة للمركبة التي تحمل الرقم الأصلي وصوّر الفيديو ونشره من أجل الإيقاع بمالك تلك المركبة.

و أكد الناطق الإعلامي أنه بالتوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تم الوصول للمركبة التي ظهرت في الفيديو وجرى تحديد مكانها، حيث جرى التحرك للمكان وضبطها وضبط عدد من لوحات المركبات المزورة ومن ضمنها لوحة المركبة المزورة التي ظهرت في الفيديو الذي جرى تداوله.

وأضاف أنه ألقي القبض على المشتبه به بعدما جرى تحديد هويته، حيث بوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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