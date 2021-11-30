«قفز من الشباك».. موظف ينتحر بعد طعن زوجته ونجليهما بالجيزة

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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تخلص موظف من حياته، الثلاثاء، بالقفز من شرفة منزله بعدما اعتدي على زوجته ونجليهما بسكين في منطقة الوراق شمال الجيزة.

وحسب صحيفة المصري اليوم ، أمرت جهات التحقيق بنقل جثة الموظف إلى مستشفى إمبابة العام، تمهيدًا لتشريحها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن للكشف عن ملابسات الواقعة، فيما يخضع المجني عليهما للعلاج بالمستشفى.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت إخطارا بوصول مُدرسة عمرها 34 سنة، للمستشفى، ومصابة بطعنة نافذة بالصدر رفقة ابنيها المصابين بطعنات وكسور.

وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن خلافات زوجية وراء ارتكاب الموظف للواقعة.

 

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