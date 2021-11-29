مصرع لص أثناء السرقة.. سقط من عقار ومات في الحال

المصدر: القاهرة - متابعات

لقي لص مصرعه بعد سقوطه من الطابق الخامس بمنطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة في مصر، أثناء مطاردة الأهالي له.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن اللص قام بخطف حقيبة يد سيدة أربعينية أثناء سيرها بالطريق، واستنجدت المرأة بالأهالي وأثناء محاولته الهروب اعتلى عقار وسقط من الطابق الخامس ليلقي مصرعه في الحال.

وقال شهود عيان إن اللص كان يحاول القفز من العقار إلى آخر مجاور له، ولكن نظراً لأن المسافة بين العقارين لم تكن صغيرة سقط أرضاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصرحت النيابة بدفن الجثمان.

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