فتاة مصرية تنهي حياتها بطريقة مأساوية.. ورسالة وداع تكشف سبب انتحارها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أنهت فتاة مصرية حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السادس بأحد عقارات الهرم في محافظة الجيزة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، متأثرة بإصابات ألمّت بها نتيجة السقوط من علو شاهق.

وأحال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة محضر الواقعة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بأن المتوفاة تبلغ من العمر 20 عاما، وأنها متزوجة عرفيا من أحد الأشخاص سرا، إذ استأجر لها الشقة التي شهدت الواقعة، ليتركها وحيدة فيها ويذهب للإقامة مع زوجته الأولى، وهو ما أثر عليها ودفعها لإنهاء حياتها، بعد أن تركت رسالة وداع توضح ذلك.

كما أفادت التحريات بأن المتوفاة، هجرت أسرتها بمدينة الزرقا في محافظة دمياط منذ 3 سنوات، وجاءت القاهرة للعيش مع زوجها العرفي، وتم الزواج بينهما قبل شهر ونصف، قبل أن تنهي حياتها أمس السبت.

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