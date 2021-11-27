سارقة "الرنج روفر" في السعودية تشغل رواد "التواصل الإجتماعي".. كيف خطفت السيارة من أمام صاحبها؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تصدر هاشتاغ #سارقة_الرنج منصات التواصل الاجتماعي السعودية بعد الحادثة الغريبة التي حدثت في حي العليا في الرياض.

فقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة سرقة امرأة لسيارة من نوع "رنج روفر" من أمام عيني صاحبها قبل أن تلوذ بالفرار.

وأظهر المقطع المتداول امرأة ترتدي عباءة سوداء وكمامة، وبجوارها شخص آخر تسرق سيارة فارهة في حي العليا بالرياض، وتهرب بها بعد نزول صاحبها منها وتركها لها لتجربها، بعد أن أوهموه برغبتهم بشرائها، وفق ما تداولت وسائل إعلام محلية، أمس.

وبدأت القصة عندما عرض مواطن سيارته من نوع "رانج روفر"، للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع السيارات، فتلقى اتصالاً من امرأة ترغب في شرائها، وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة. وفي اليوم التالي، وصلت المرأة يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة، خلف مجمع الموسى بحي العليا في الرياض، وطلبت تجربة السيارة وبالفعل قادتها وبجوارها مرافقها.

وبعد التجربة عادت إلى منزل المالك، من أجل تسوية المبايعة وعند وصولهم أمام المنزل قام صاحب السيارة بالنزول لفتح باب المرآب من أجل دخول السيارة، لكنه فوجئ بهروب السيدة ومرافقها بسيارته، وسرقتها أمام عينيه.

وسارعت الجهات المختصة للبحث والتحري عن المرأة التي ظهرت منقبة في المقطع. بينما تداولت بعض المواقع أنه تم استجواب صاحب السيارة للوقوف على التفاصيل وجمع المعلومات الكافية من أجل الوصول للسارقة.

#سارقة_الرنج



حسب الرائج، سيدة يقال انها تقدمت بطلب شراء سيارة رنج روفر من مواطن في الرياض -قام بعرض سيارته للبيع في أحد المواقع الإلكترونية، إذ حضرت السيدة مع شخص تقول انه شقيقها، وبعد تجربة السيارة نزل المالك لفتح الكراج وحينها قامت السيدة بسرقة السيارة ولاذت بالفرار. pic.twitter.com/Vmb3Whgl9k — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) November 26, 2021

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