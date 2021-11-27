الكويت : لص يسرق سيارة إسعاف من أمام مركز شرطة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت الجهات الأمنية في دولة الكويت، امس، القبض على مواطن بعد هروبه بسيارة إسعاف.

ووفق ما أورده حساب ”المجلس“ المحلي، أقدم لص على سرقة سيارة إسعاف من أمام مركز شرطة السالمية، والتي كانت متوقفة لنقل أحد المحجوزين في المركز، بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة.

وإثر ذلك، تمت مطاردة اللص من قبل رجال الأمن حتى القبض عليه، إذ تبين أنه من مواليد العام 1994 وبحالة وصفت بـ ”غير طبيعية“.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة، وفيما إذا كان اللص يحاول تهريب الشخص المحتجز.

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى لسرقة سيارات إسعاف تشهدها الكويت، وغالبا ما يكون اللصوص من أرباب السوابق أو المتعاطين.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

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