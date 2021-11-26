"جدارية أم كلثوم" طولها 18 مترا تزين الرياض

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

على كف رافعة بارتفاع 30 مترا تقف الفنانة السعودية نورة السعيدان وهي تزين جدران باحة البوليفارد في مدينة الرياض برسومات بلغ عددها 16 رسمة لأشهر المطربين والكتاب في الشرق الأوسط.

أمضت خريجة الفنون الجميلة، البالغة من العمر 30 عاماً، 21 يوماً في استكمال مجموعتها لموسم الرياض، وهو مهرجان للفنون والثقافة يقام سنويا لـ 5 أشهر في أنحاء العاصمة السعودية، ويتضمن عروضا فنية وحفلات موسيقية وفعاليات رياضية.

ومن بين أفضل جدارياتها لوحة بطول 18 مترا للمطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم.

وقالت الفنانة التشكيلية ورسامة الجداريات وهي تقف بجانب جدارية المطربة المصرية الراحلة: "جدارية أم كلثوم من أكثر الجداريات إللي استمتعت فيها.. فيها تفاصيل في الملابس والملامح".

الملامح بالنسبة لي كنت أشوفها تحدي. استغرقت تقريباً مدة الجدارية هذي 3 أيام طولها يوصل إلى 18 مترا. الحمد لله يعني وفقت فيها وسعيدة إنها طلعت بهذا الشكل».

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