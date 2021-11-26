من هي الفنانة "ن" التي هاجمتها أصالة واتهمتها بأنها وراء طلاقها !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ردت الفنانة السورية أصالة نصري، عما تردد بأن فنانة سورية تقف وراء طلاقها من المخرج طارق العريان.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن علاقة عاطفية جمعت بين المخرج طارق العريان والممثلة السورية نسرين طافش، وهو ما تسبب في خلافات كبرى بينه وبين زوجته أصالة، انتهت بالطلاق.

وقالت أصالة: "الحياة انتهت.. السبب الحقيقي لما حدث هو الشخص نفسه وليس أشخاصًا دخلاء".

وأضافت أن كل صديقاتها فنانات، ووصفتهن بأنّهن من أرقى وأنبل الأشخاص ومن الأكثر التزامًا، وضربت أمثلة على ذلك كندة علوش ومنى زكي.

وعن انفصالها أوضحت أن العريان "نفسه هو السبب.. لا علاقة لنا بالغريب سواء كانت كومبارس أو غير ذلك".

وتابعت: "هذه (الممثلة) دخيلة من دخلاء كثيرين"، وأجابت بأن الحرف الأول من اسم هذه الممثلة هو "ن"، ورفضت اصالة استكمال الحديث عن هذا الأمر.

وسبق أن أكدت نسرين أنّه لا توجد أية علاقة تجمعها بالعريان، رافضة أن يتم ربطها بأية خلافات بينه وبين أصالة.

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