لأول مرة.. عدد الإناث يفوق الذكور في الهند

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

أظهرت بيانات حكومية أن عدد النساء في الهند فاق للمرة الأولى عدد الرجال، إضافة إلى تباطؤ معدل الولادات في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وتفضل العائلات الهندية تقليديا إنجاب الذكور على الإناث اللواتي ينظر إليهن في الغالب باعتبارهن يشكلن عبئا ماديا بسبب مهور الزواج.

ورغم حظر السلطات الهندية للإجهاض الانتقائي القائم على جنس الجنين إلا أن هذه الممارسة لم تتوقف، وتسجل بيانات السكان الوطنية بشكل مستمر واحدة من أعلى نسب الذكور مقارنة بالنساء في العالم.

لكن أحدث مسح وطني للأسرة والصحة نشرته وزارة الصحة الهندية الأربعاء بعد بحث استغرق عامين، سجّل معدل 1.020 امرأة مقابل كل ألف رجل.

وهي المرة الأولى يُظهر فيها مسح حكومي للسكان في الهند تفوق عدد النساء على الرجال، ويعود تاريخ أول تعداد وطني إلى عام 1876.

وقالت سانغاميترا سينغ الباحثة في مؤسسة السكان الهندية لوكالة فرانس برس "التحسن في النسبة الإجمالية بين الجنسين إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين".

ويُفسر الفارق بين عدد الذكور والإناث بطول متوسط عمر المرأة الهندية، حيث لا يزال عدد الذكور الذين يولدون أكثر بمعدل ألف ذكر مقابل 929 أنثى.

وأضافت سينغ "يمكن أن يشير هذا إلى درجة معينة من تفضيل الذكور".

وأظهرت البيانات أيضا أن معدل الخصوبة في الهند انخفض إلى طفلين لكل امرأة، بعد أن كان 2.2 في تعداد عام 2015-2016.

وهذا الرقم أقل من المستوى المطلوب للحفاظ على مستويات السكان، ووصفته مؤسسة السكان الهندية بأنه "إنجاز مهم لبرنامج تنظيم الأسرة في البلاد".

ويبلغ عدد سكان الهند نحو 1.3 مليار شخص، وتتوقع الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد سكان البلاد الصين في وقت لاحق من هذا العقد.

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