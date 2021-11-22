"ميتا" تكشف عن قفاز سحري يوضع باليد ويمنح شعوراً حقيقياً عند لمس آخرين على "الفيسبوك" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قفزت شركة ميتا (فيسبوك سابقا) إلى مرحلة مثيرة من خطتها لبناء "الميتافيرس" أو العالم الافتراضي الجديد عبر الكشف عن قفاز سحري يمنح مستخدميه أحاسيس تحاكي شعور الأشياء الحقيقية عند التعامل معها في الفضاء الافتراضي.

وعند ارتداء هذا القفاز، فإنك تكون مقتنعًا بأنك تمسك الشيء الحقيقي (أو شيئا قريبا منه)، حتى عندما يكون العنصر رقميًا بالكامل، وفقا لما نقلته aitnews.

وقبل وقت طويل من إعادة تسمية فيسبوك رسميًا باسم ميتا – في إشارة إلى العالم بأنه أصبح أكثر جدية بشأن تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز – بدأت الشركة بالكشف عن أجزاء رئيسية من ميتافيرس المتصورة.

وتم اعتبار Meta Quest 2، أو Oculus Quest 2 سابقًا، واحدة من أفضل نظارات الرأس اللاسلكية المتوفرة للواقع الافتراضي.

وفي الآونة الأخيرة، كشف Meta Reality Labs، ذراع البحث والتطوير للشركة، عن جهاز يمكن ارتداؤه على المعصم يترجم إشارات أعصاب المحرك الكهربائي إلى أوامر رقمية.

كما كشف عن نظارة رأس قادمة من Project Cambria التي من المفترض أن تدعم الصور الرمزية الواقعية وتتبع العين المتقدم.

ويقول مايكل أبراش، كبير العلماء في Meta Reality Labs، وشون كيلر، مدير علوم البحث في Meta Reality Labs، إن القفاز اللمسي ظل قيد التطوير منذ عدة سنوات ولا يزال قريبًا من إطلاقه للجمهور.

ولكن هذا القفاز يمثل جزءا آخر من صورة الواقع الافتراضي والواقع المعزز الكبيرة للشركة. ويندمج المشهد والصوت واللمس معًا لجعل العالم الرقمي المعزز أكثر واقعية.

ويقول أبراش: ما نحاول القيام به هو معرفة كيفية إعطائك ردود فعل غنية "حتى تصبح يديك مفيدة". هذه نقطة جوهرية وواحدة من أصعب النقاط وأكثرها خطورة على المدى الطويل.

وتابع: "لكن بمجرد أن يتم حلها، يمكن أن يصبح الواقع الافتراضي بيئة يكون فيها كل شيء تقريبًا ممكنًا وتكون قادرًا على فعله".

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