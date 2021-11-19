اكتشاف نسل ابن آوى الذهبي في ألمانيا

المصدر: شتوتغارت - د ب أ

أعلنت وزارة البيئة في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية عن اكتشاف نسل من أبناء آوى الذهبي لأول مرة في الطبيعة الألمانية.

وقال متحدث باسم الوزارة في شتوتغارت اليوم الجمعة إن الفحص الجيني لعينات البراز أظهر أن هناك مجموعة عائلية بها أب وجروان على الأقل.

وأضاف المتحدث أن كاميرا لتوثيق الحياة البرية ثبتها معهد أبحاث الغابات والتجارب العلمية في فرايبورغ سجلت جروا في منطقة الغابة السوداء بدائرة بار يوم 26 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث إن هذا إما أن يكون حيوانا من زوج أشقاء تم إثبات وجوده مسبقا في المنطقة، أو أنه فرد آخر من العائلة.

ونظرا لأن هذه الحيوانات عادة ما تلد ما يقرب من أربعة إلى خمسة جراء في أبريل ومايو من العام، فمن الممكن افتراض أنه سيكون هناك المزيد من الجراء بالمنطقة.

كان أول توثيق لوجود ابن آوى الذهبي في ألمانيا تم في 1997 بولاية براندنبورغ.

تمتد منطقة توزيع هذا الحيوان الشبيه بالثعلب بشكل رئيسي من جنوب شرق آسيا إلى جنوب شرق أوروبا.

ومنذ بضع سنوات تم الإبلاغ عن هذا الحيوان في شمال وغرب أوروبا.

وعلى عكس حيوان الراكون أو كلب الراكون أو المنك استقر ابن آوى الذهبي بشكل طبيعي في ألمانيا.

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