أعلى محكمة في مصر تلزم محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه لأسرة الطيار أبو اليسر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت محكمة النقض في جمهورية مصر العربية، قرارا برفض طلب الفنان محمد رمضان بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيها لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ليصبح قرار المحكمة الاقتصادية نهائيا وباتا وواجب النفاذ.

ووفق وسائل إعلام مصرية، أيدت المحكمة تنفيذ حكم إلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيها لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وكان محمد رمضان قد تسبب فى قيام وزارة الطيران المدني بسحب ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعدما نشر على الإنترنت صورا وفيديو له بجانب الطيار داخل مقصورة الطائرة.

ثم دخل بعدها الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بقرار محكمة القاهرة الاقتصادية، الذي قضى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضا عن الضرر الذي لحق بالطيار وأسرته.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار" مستغلا صورة الطيار في مشهد استعراضي خلال قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مالية وأدبية له.

وكان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، قد طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه.

وفي خضام الأزمة التي شغلت الرأي العام المصري، تعرض الطيار المصري أشرف أبو اليسر لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى، حيث توفى داخل غرفة العناية المركزة، في شهر نيسان الماضي.

ووفقا للقانون المصري، فإن التعويض سيذهب إلى ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، لأنه حكم نهائي واجب النفاذ.

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