طفل أردني يثير الحزن بكلمات مؤلمة قبل وفاته: ماحدا راضي يساعدني (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت وفاة طفل أردني موجة واسعة من الحزن والتعاطف، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للطفل أمير محمد حسن الرفاعي( 12 عاما)، من بلدة دير أبي سعيد بمحافظة إربد، يظهر فيه وهو يناشد لمساعدته، حيث قال: "تعبان كثير من الحياة.. ما حدا راضي يساعدني لأنه أبوي طفران ومش قادر يعملي إشي".

وتوفي الطفل الأردني، في مستشفى الأميرة رحمة للأطفال، إثر إصابته بمرض التليف الكيسي منذ ولادته، فيما كان توفي 3 أشقاء له سابقا بالمرض ذاته.

أكد والد الطفل وهو عامل مياومة، على أنهم يناشدون المسؤولين منذ 10 أعوام دون جدوى، خصوصا أن علاج أمير يتوفر فقد في خارج المملكة.

وقال إنه رزق قبل أسبوعين بطفلين ذكور (توأم) ولديه ابنة أخرى في المنزل.

والتليف الكيسي هو مرض وراثي صبغي جسمي متنح يحدث بسببه عجز مترق في عمل الغدد خارجية الإفراز، مما يؤثر على وظائف متعددة في الجسم، و يُؤثر بصورة كبيرة على الرئتين، وبنسبة أقل على البنكرياس والكبد والأمعاء، حيث يُؤدي إلى تراكم طبقة سميكة ولزجة من المخاط على تلك الأعضاء.

ويعد أحد أكثر الأمراض الرئوية المزمنة انتشارا لدى الأطفال والشباب، وهو عبارة عن اضطراب جيني يؤدي للوفاة. وفي الغالب يرجع سبب الوفاة إلى الالتهاب الرئوي الذي تسببه الزائفة والمكورات العنقودية.

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