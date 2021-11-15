خوفاً على أزواجهن من الفقر.. 50 امرأة غاضبة يحطمن متجراً للخمور.. (فيديو)

المصدر: إعداد: سمير سعيد

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء غاضبات وهن يقتحمن متجراً لبيع الخمور ويحطمن الأثاث.

وقع الحادث في قرية هندية يوم السبت الماضي عندما اقتحمت النسوة متجر الخمور وحطمن محتوياته بعد ساعات من افتتاحه.

والجدير بالذكر أن النساء عارضن افتتاح محلبيع الخمور في القرية مرتين من قبل. ومع ذلك، تم افتتاح المحل على الرغم من الرفض المتكرر، وقررت حوالي 50 امرأة من القرى المجاورة وبمساعدة السكان المحليين إغلاق المتجر.

وادعت النساء أن أزواجهن سينفقون كل شيء على الخمور إذا سمح للمكان بالعمل وهذا مايهدد الاسر الفقيرة اصلا بالمزيد من الفقر.

استجوبت النساء في البداية الأشخاص المسؤولين في المتجر ، وبعد ذلك، عندما لم يوافقوا على إغلاق المكان، اقتحموه وحطموا الطاولات والكراسي وبقية محتويات المتجر.

وقالت الشرطة إن زجاجات الخمور تم نقلها قبل اقتحام المجموعة بالداخل.

في غضون ذلك، يقدر الناس شجاعة النساء في مواجهة لوبي الخمور القوي في المنطقة.

وبعد التخريب، تحركت الشرطة واعتقلت سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء وصبي قاصر.

وتمت الاعتقالات في الصباح الباكر في القرية.

وتقوم إدارة الشرطة بإثارة انتقادات من الجميع لحملتها على العائلات الفقيرة التي ترفع أصواتها ضد فتح محل لبيع الخمور.

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