مِنح لشركات صغيرة عاملة في المجال الإبداعي بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ممارسة دورها كممكّن ورافد لأفراد المجتمع الإبداعي في إمارة دبي، حيث عملت على تقديم الدعم لمبادرة «سوق أسبوع دبي للتصميم» المخصصة لرواد الأعمال الإبداعية، والتي تُعَد من أبرز فعاليات النسخة السابعة من «أسبوع دبي للتصميم» 2021 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، وبشراكة استراتيجية مع دبي للثقافة.

وشمل الدعم تقديم مِنَح لمجموعة من الشركات الصغيرة العاملة في المجال الإبداعي بهدف تيسير مشاركتها في «سوق أسبوع دبي للتصميم» وإتاحة الفرصة أمامها للانطلاق إلى آفاق أوسع. ويندرج هذا الدعم الذي تقدمه الهيئة للعام الثاني على التوالي ضمن إطار أحد محاور خارطة طريقها الاستراتيجية المتمثل في دعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين من شتى أنحاء العالم للعيش والعمل في دبي، ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي في جعل الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025. كما تنسجم مع رؤية الهيئة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

ويقدم «سوق أسبوع دبي للتصميم» في نسخته الثانية تجربة تسوق في الهواء الطلق ضمن فعاليات «أسبوع دبي للتصميم»، المهرجان الإبداعي الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، ويقام في حي دبي للتصميم يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 70 جهة بائعة ستستعرض تشكيلة مميزة من منتجات كوكبة منتقاة من اختصاصيي الحرف اليدوية والمبدعين والشركات الصغيرة والمأكولات، من بينها: أزرا، ميلاسنا، لست مذنباً، المهندسين المعماريين، كو شوكولا، جوشوبيا، الزفير، RBKB، جومبوك.

ويمكن للزوار هذا العام استكشاف الأطباق اللبنانية الشهية والحرف اليدوية المميزة من حرفيين وصناع من جميع أنحاء لبنان في قسم مخصص في السوق. وستُعرض في هذه السوق منتجات فريدة وعالية الجودة مُصنعة بمواد مستدامة صديقة للبيئة ومهارات محلية، تشمل مجالات الأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية والتجميل والمأكولات، وغيرها من المنتجات الأخرى، إضافة إلى أنشطة ممتعة للأطفال ومجموعة من التجارب التفاعلية الملائمة لجميع أفراد العائلة.

• «سوق أسبوع دبي للتصميم» تقدم تجربة تسوق في الهواء الطلق.

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