تغريم جوجل وتليجرام في روسيا لعدم حذف محتوى محظور

المصدر: موسكو - د ب أ

فرضت السلطات الروسية غرامة جديدة على شركة جوجل عملاق التكنولوجيا وشركة تليجرام لخدمات الرسائل لعدم قيامهما بحذف محتوى محظور.

وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الاثنين، نقلا عن محكمة في موسكو، أنه يجب على جوجل وتليجرام دفع مليوني روبل (28011 دولار) و4 ملايين روبل، على الترتيب.

وفرضت المحاكم الروسية غرامات متكررة على شركات التكنولوجيا الأجنبية، ومن بينها شركات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك، في الأشهر الماضية.

وتتهم السلطات المنصات، من بين أشياء أخرى، بعدم حذف الدعوات إلى المظاهرات غير المصرح بها أو المواد الإباحية الخاصة بالأطفال.

وعلى الجانب الآخر، انتقد نشطاء الإنترنت بشكل متكرر الغرامات الروسية واعتبروها قمعا لحرية الإنترنت في روسيا.

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