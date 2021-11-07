القبض على رجل بعد هجوم بسكين في قطار بألمانيا

المصدر: زويبرسدورف (ألمانيا) ■ د.ب.أ

أعلنت رئاسة الشرطة في منطقة بالاتينات العليا بولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، أمس، القبض على رجل إثر تعرض ركاب لهجمات على متن أحد القطارات السريعة «آي سي إي».

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً في التاسعة صباحاً بوقوع هجمات على ركاب على متن قطار «آي سي إي». وتمكنت الشرطة من القبض على رجل في أعقاب ذلك بوقت وجيز، وبحسب الشواهد الأولية فإن هناك العديد من الأشخاص المصابين.

ونفت رئاسة الشرطة وجود خطر في الوقت الحالي «ولا توجد معلومات أدق حالياً عن الأشخاص المعنيين». وقالت إن الشرطة انتشرت في المكان بقوة كبيرة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أن القطار متوقف حالياً في منطقة زويبرسدورف.

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