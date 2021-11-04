بعد خسارة 225 كغم من وزنه.. أسمن رجل في السعودية يكشف رحلة علاجه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الشاب منصور الشراري، الذي وصف بأنه أسمن رجل في السعودية، رحلة علاجه بعد نزول وزنه من 450 إلى 225 كغم.

وقال الشراري خلال ظهوره على قناة الإخبارية، أنه كان في البداية يعيش مأساة ولا يستطيع المشي، بل كان يزحف على الأرض بسبب وصول وزنه إلى ما يقرب من نصف طن، ولكن أموره تغيرت بعدما إجراء عملية جراحية له بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود.

وتابع: “استقبلني الفريق الطبي برئاسة الدكتور عبدالله الضحيان، وجلست عنده 4 أشهر، كان وزني فوق الـ 400 كغم، والآن أحس إني مولود جديد، كنت أمارس العلاج الطبيعي في المستشفى، والمشي بخلاف تدريبات الصالة الرياضية والمسبح”.

وأكمل منصور الشراري: “الآن استطيع المشي حوالي 70 مترًا، وسأعود إلى المستشفى من جديد بعد شهر، أفكر الآن في الزواج وبداية حياة جديدة”.

وأضاف: “زيارة الفنان خالد عبدالرحمن لي في المستشفى مرتين، رفعت معنوياتي، ومتواصل معه إلى اليوم، وأشكر كل من دعمني”.

ومن جانبه مازح مذيع قناة الإخبارية، منصور الشراري قائلاً: “لو تشوف مفطح تهجم عليه”، ليرد إنه يتناول الآن كميات قليلة ويشبع منها.



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