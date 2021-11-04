مشاجرة وتبادل لكمات على متن طائرة ركاب أميركية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشبت مشاجرة على متن طائرة تابعة للخطوط الأميركية، حيث تبادل شخصان اللكمات قبل أن تتدخل المضيفات والركاب الآخرون ويفصلونهما

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو للمشاجرة على متن الطائرة المتجهة إلى لوس أنجلوس قبل الإقلاع من جورجيا بعد أن هاجم رجل راكبًا آخر لأنه وضع شيئًا في جيب ظهر مقعده.

وقالت الشرطة إن كورتيس موريس كلايتون ، 30 عاما ، من ساوث كارولينا ، اعتقل في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي بأتلانتا بعدما بدأ مشاجرة مع الألماني مونتيز ، 43 عاما ، يوم الجمعة.

وأظهر الفيديو رجلاً يرتدي سترة سوداء وهو يلكم آخر يرتدي سترة زرقاء ، قبل أن تتدخل المضيفات والركاب الآخرون ويفصلونهما حسب صحيفة المرصد.

وقد أصيب الرجل ذو السترة السوداء، في عينه اليسرى حيث كان الدم ينزف منها حسب ما ظهر في مقطع الفيديو .

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