تاجر ليبي يشتري صقرا بـ 450 ألف دولار (صور)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اشترى تاجر ليبي صقرا من نوع «أبحرية» النادر في مزاد علني أقيم بمدينة طبرق، مقابل مبلغ 450 ألف دولار أميركي.

وقال التاجر محمد السعداوي إن «مجموعة من الصيادين تمكنوا من صيد طائر الشاهين، والذي يعرف محليا بـ«أبحرية»، وهي أنثى الطرشون، وذلك بالقرب من بئر الدويدار جنوب مدينة طبرق».

وأضاف: «اشتريتها بمليونين و250 ألف دينار، (ما يعادل 450 ألف دولار)، وهذا السعر يعتبر الأول في الوطن العربي، بحكم أنني متابع لساحة الطيور بالخليج». وتداول ناشطون على مواقع التواصل في ليبيا صورا للطائر.

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