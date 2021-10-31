عقوبة رادعة جراء الكتابة على العملات الورقية في مصر .. صور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن البنك المركزي المصري أن الكتابة على العملات الورقية وتشويهها يكلف الدولة مبالغ باهظة، مؤكدا أن البنك يقوم بسحب تلك العملات واستبدالها بأخرى، موضحاً أن القانون يعاقب على إهانة العملة من خلال تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه.

ومنع القانون المصري تدوين عبارات الحب أو المعايدة في الأعياد والمناسبات وكتابة تاريخ معين على العملة الورقية للذكرى، وطالب بعدم تشويه الأوراق النقدية حفاظًا على المال العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news